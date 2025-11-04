“Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione”. Lo afferma il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano, in merito all’indagine della Procura di Palermo su presunta corruzione nell’ambito di una serie di appalti nella sanità siciliana. (LaPresse)
Palermo, Romano(Nm): “Sono tranquillo e a disposizione della Procura”
Mar, 04/11/2025 - 11:04
