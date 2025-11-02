Nel Messinese 16enne ucciso davanti ad un bar, ferito un altro ragazzo, fermate 3 persone dai Carabinieri

Doveva essere una serata di festa e invece è stata una serata di morte. E’ successo a Capizzi in provincia di Messina dove, nella tarda serata di ieri, in via Roma, un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava davanti a un bar insieme ad un gruppo di persone. Il giovane è morto sul colpo.

Un’altra persona è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale. Secondo una prima sommaria ricostruzione, un’auto si sarebbe fermata in via Roma e da essa sarebbe scesa una persona che avrebbe aperto il fuoco contro il gruppo, colpendo mortalmente Giuseppe e ferendo un altro ragazzo.

Sul posto è intervenuto il 118 e il medico della locale guardia medica che hanno constatato l’avvenuto decesso del giovane. Sul posto anche i Carabinieri che, oltre ai rilievi, hanno avviato serratissime indagini. Nella notte sono state fermate tre persone. I militari del nucleo operativo della Compagnia di Mistretta, unitamente ai colleghi della locale stazione di Capizzi, coordinati dai magistrati della Procura di Enna, stanno conducendo accertamenti per chiarire dinamica e movente.