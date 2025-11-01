Salute
Montagna: valanga in Alto Adige, 3 morti
AdnKronos
Ultim'ora
Montagna: valanga in Alto Adige, 3 morti
AdnKronos
|
Sab, 01/11/2025 - 18:46
(Adnkronos) –
Primo Piano
Il presidente Schifani: “Cgia conferma che la Sicilia cresce”
di Redazione 3
Sab, 01/11/2025 - 14:17
Primopiano
Gli confiscano l’auto e lui scaglia una lastra di marmo contro il parabrezza di una volante della Polizia, arrestato 49enne a Siracusa
Primopiano
Caltanissetta. Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 7 mila prodotti di Halloween non sicuri
Primopiano
Largo Adelasia: a Caltanissetta intitolato il piazzale dal quale è nato il primo nucleo cittadino
Primopiano
Caltanissetta, false generalità e possesso di documenti falsi: 37enne arrestato dalla Polizia
il Fatto Siciliano
Nel Palermitano sindaco denuncia: “Davanti casa lumini e crisantemi”
di Redazione 1
Sab, 01/11/2025 - 17:17
il Fatto Siciliano
Di Paola (M5S): “Centrodestra distrugge le nostre misure, poi le copia: dopo reddito di cittadinanza camuffato, Schifani vara bonus per l’edilizia, ma tutto resta un disastro”
il Fatto Siciliano
Caltanissetta. Randazzo (Flai Cgil): “Il Governo siciliano passi dalle parole ai fatti con con un serio piano di gestione e riuso dell’acqua”
Cronaca
Nel Catanese sequestrate le aree di un cimitero per carenze igienico-sanitarie
Cronaca
Lavanderia allacciata abusivamente alla rete elettrica, un arresto a Catania
Cronaca
Papa proclama san John Henry Newman 38esimo ‘Dottore della Chiesa’: chi era
di AdnKronos
Sab, 01/11/2025 - 11:53
Cronaca
Donna muore in casa, il marito si sente male: ipotesi avvelenamento da antitarlo
Cronaca
Addio a Francesca Duranti, narratrice del sentimento: aveva 90 anni
Cronaca
Morto Tcheky Karyo, l’agente Bob di ‘Nikita’: aveva 72 anni
Cronaca
Viene travolta da un’auto nel Catanese, muore donna di 63 anni
Attualità
Pil, Cgia: rispetto al periodo pre-Covid la Sicilia guida la crescita. A Caltanissetta +13,5
di Redazione 3
Sab, 01/11/2025 - 14:04
Attualità
Meteo, inizio novembre tra piovaschi e caldo anomalo: fino a 24°C a Roma, 18°C a Milano
Attualità
Scuola, elezioni Fondo Espero: grande risultato in Sicilia per la Flc con oltre il 30% dei consensi
Attualità
L’Istituto “Carducci” di San Cataldo tra i vincitori del Premio Scuola Sostenibile 2025
Attualità
Manovra, da affitti a pensioni i nodi da sciogliere a budget ‘quasi’ zero
Politica
Libero consorzio Caltanissetta, negati aumenti ai lavoratori. La Cisl Fp si appella all’assessore regionale Messina: “Serve garantire pari dignità retributiva rispetto alle Province del resto d’Italia”
di Redazione 3
Sab, 01/11/2025 - 12:20
il Fatto Siciliano
Caltanissetta. Vertenza Telecontact: In Consiglio sottoscritta congiuntamente mozione a sostegno dei lavoratori
politica
Sicilia. Reti idriche, 13 milioni contro la dispersione. Colianni: «Lavoriamo senza sosta per l’efficienza delle infrastrutture»
politica
Sicilia. Concorsi, dal 12 al 14 novembre le prove per assumere 79 nuovi funzionari. Messina: «Continua il piano per rinnovare il personale regionale»
politica
Sicilia. Enti locali, erogata la quarta trimestralità dei trasferimenti regionali ai comuni per il 2025. Messina: «Segno di buona amministrazione e rispetto per i territori»
Rassegna Stampa
I segreti delle necropoli dell’entroterra nisseno: uno studio sui corredi funerari femminili presentato dall’archeologa Rosalba Panvini al Convegno internazionale di ceramica
di Redazione 3
Mer, 29/10/2025 - 09:34
Rassegna stampa
Caltanissetta, la violinista nissena Nicole Caruana e il clarinettista sancataldese Davide Riggi suonano per il Papa con l’Orchestra dei Licei musicali
Rassegna stampa
Caltanissetta, il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano nuovo presidente dell’Ati idrico
Rassegna stampa
Rettoria borgo Santa Rita, Padre Carmelo Carvello inizia il suo mandato: la messa sarà celebrata ogni giorno
Rassegna stampa
Caltanissetta. Fratelli d’Italia chiede spazio: «Si dia riscontro alle promesse»
Dalla Provincia
Gela, partecipata la presentazione del libro “Una di loro” di Nilde Incardona
di Redazione 3
Sab, 01/11/2025 - 11:57
Attualità
L’istituto “Virgilio” di Mussomeli incontra la Marina Militare
Dal Vallone
Alunni del Comprensivo Carmine S. Felice di Nicosia in visita ai due Musei di Acquaviva Platani
Dal Vallone
Mussomeli, iniziano i lavori di riqualificazione dell’area tra Viale Peppe Sorce e Via Boccaccio
Dal Vallone
Mussomeli, corteo cittadino verso il camposanto per l’annuale commemorazione del Defunti
Necrologi di Caltanissetta
Necrologi Caltanissetta
Lun, 03/05/2021 - 11:58
