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Casa, Meloni: “Ora disponibili 60mila alloggi non assegnabili”

Redazione

Casa, Meloni: “Ora disponibili 60mila alloggi non assegnabili”

Gio, 30/04/2026 - 18:41

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“Renderemo subito disponibili 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili”. Cosi’ la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il piano casa, “la questione delle case e’ una di quelle dove si può’ cercare di lavorare insieme, indipendentemente dalle appartenenze politiche”, ha spiegato. “Il decreto legge pone le basi per realizzare un vasto piano casa. Si tratta di un provvedimento corposo e articolato”, ha aggiunto.

– “Ci sono 1,7 miliardi di euro, piu’ 4,8 miliardi massimo, attualmente nei programmi di rigenerazione urbana, ch possono essere a questo scopo distribuito ai Comuni con dpcm dopo interlocuzioni con l’Anci”, ha spiegato la premier. 

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