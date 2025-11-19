Migranti, 50 soccorsi dalla nave Louise Michel. Ong: “Cerchiamo un’altra barca con 70 naufraghi”

Nuovo salvataggio nel Mediterraneo centrale per la Louise Michel. Ieri mattina l’equipaggio ha ricevuto l’sos di Alarm Phone per diverse barche in pericolo e nel pomeriggio ha avvistato un piccolo gommone verde “pericolosamente sovraffollato” con 50 persone a bordo. Tutte sono state portate al sicuro sulla nave umanitaria. “Il loro viaggio è stato segnato da un pericolo estremo, ma non hanno ricevuto alcuna assistenza tempestiva dalle autorità europee”, dicono dalla Louise Michel. “Siamo ancora alla ricerca di un’altra barca in pericolo, un’imbarcazione di legno con circa 70 persone – diceva nelle scorse ore l’ong -. Purtroppo, l’ultima posizione conosciuta risale a diverse ore fa, il che rende la ricerca sempre più difficile. Speriamo di localizzarli presto o che riescano a raggiungere la costa italiana in sicurezza. Le navi civili non dovrebbero essere lasciate sole per prevenire morti evitabili in mare. Sono in gioco delle vite”. (Loc/Adnkronos)