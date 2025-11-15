Mancuso (FI): “Pippo Montesano, un uomo gentile ed elegante. La nostra comunità perde un grande sindaco e un grande uomo di Forza Italia”

«La scomparsa di Pippo Montesano addolora profondamente tutta la nostra comunità. Ricorderò sempre il suo tratto gentile ed elegante, la sua disponibilità al dialogo e quella capacità unica di mantenere equilibrio e umanità anche nei momenti più difficili dell’azione amministrativa.»

Lo afferma l’On. Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’ARS, esprimendo cordoglio per la morte del sindaco di Vallelunga.

«Pippo è stato un grande uomo di Forza Italia, un amministratore serio e appassionato, sempre attento ai bisogni della sua gente. Veniva spesso a trovarmi in segreteria insieme ai suoi assessori: incontri che non erano mai formali, ma momenti di confronto vero. Fino all’ultimo giorno ha cercato sostegno, condivisione, collaborazione, sempre guidato dai valori fondanti del nostro partito: il rispetto delle istituzioni, la responsabilità, la vicinanza ai cittadini.»

«Il territorio perde un grande profilo, un grande uomo politico e un grande sindaco. A noi rimane il compito di custodire e portare avanti quel senso di servizio che Pippo Montesano ha incarnato con coerenza e passione. Il suo ricordo resterà sempre vivo in tutti noi.»

On. Michele Mancuso

Deputato Regionale – Forza Italia

Assemblea Regionale Siciliana