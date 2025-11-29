La Gdf Catania sequestra oltre 9.400 prodotti contraffatti

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno intensificato i controllo in vista della settimana del Black Friday e sequestrando oltre 9.400 prodotti contraffatti in quattro esercizi commerciali gestiti da cinesi tra Misterbianco e Nicolosi. I titolari sono stati denunciati in stato di libertà per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. (ANSA).