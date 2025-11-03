In un garage nascosti 4,5 chili di droga: arrestato 57enne a Catania

Aveva trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga, ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato. Durante una serie di controlli nel quartiere Nesima, a Catania, i cani-poliziotto Maui e Ares hanno cominciato a segnalare ai rispettivi conduttori la presenza di droga proprio all’interno del box. Il proprietario, un catanese di 57 anni, nel giro di pochi minuti è stato individuato nell’abitazione vicina in compagnia dell’anziana madre. All’interno del garage, nascosti in un frigorifero gli agenti hanno trovato 305 involucri di marijuana e 5 panetti di hashish per un totale di 4,5 chili. Tutta la droga è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre il 57enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.