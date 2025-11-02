In Terza Categoria dopo due giornate c’è solo il Delia al comando. Imprese per La Riesina e Campofranco

Nel Campionato di Terza Categoria, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato è il Delia che ha battuto 0-2 fuori casa il Bompensiere Family con doppietta di Agrusta.

Bompensiere Family

La compagine deliana è capolista solitaria in un girone nel quale, per il resto, si segnala la prima vittoria in campionato per La Riesina (nella foto) che ha sconfitto 3-0 il Sutera con reti di Giarratana, Infurna e Giordano.

Vittoria anche per il Club Calcio Campofranco che ha sconfitto 1-0 il Tre Torri con rete di Adamo. Non sono infine andate al di la del pari le sfide tra Montedoro e Acquaviva e tra Real Suttano e Caterinese. La prima di queste sfide, quella in programma al comunale di Montedoro s’è chiusa 1-1 con le reti di Spina per i montedoresi e Migliore per l’Acquaviva.

Infine s’è chiuso 2-2 il derby tra Real Suttano e Caterinese, con padroni di casa in gol con Insinna due volte, mentre per gli ospiti hanno segnato Amico e Amoroso. Questa la classifica del campionato: Delia 6, Caterinese 4, Riesina, Tre Torri, Sutera, e Campofranco 3, Acquaviva 2, Bompensiere, Montedoro e Real Suttano 1.