Il Sant’Elia di Caltanissetta piange la scomparsa di Salvatore Incardona, uomo di grandi valori e infermiere dal cuore d’oro

L’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta piange la scomparsa di Salvatore Incardona, infermiere al reparto di Dermatologia, venuto a mancare a causa di un brutto male. Uomo dai grandi valori e dal cuore d’oro, Salvatore Incardona era stimato e amato da tutti, conosciuto per la sua grande dedizione al lavoro e per la forza con la quale ha tentato di lottare sino all’ultimo contro un male che non lascia scampo.

Diversi i messaggi e i post di vicinanza da parte di colleghi e amici che hanno voluto ricordare la meravigliosa persona quale era Salvatore, il suo sorriso sincero, la generosità che lo contraddistingueva, sottolineando come alcune persone siano capaci di lasciare un segno profondo nella vita di ognuno, ricordando i momenti trascorsi insieme, le serate vissute in armonia, l’affetto e l’amicizia che ha riempito il cuore. I funerali si terranno il 4 novembre, alle 10:30, nella chiesa San Michele.