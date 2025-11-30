Catania, vasto incendio in un’azienda di demolizioni

Nella prima serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, in contrada Vaccarizzo. Per fronteggiare l’incendio sono state inviate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Maletto, supportate da diverse autobotti e da un’autobotte da 25.000 litri, unitamente a un’automezzo per il supporto logistico ed al funzionario di servizio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in fase di ultimazione. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a circoscrivere l’area interessata dalle fiamme, avvalendosi anche di un mezzo meccanico per la movimentazione della massa di materiale coinvolto. Non si hanno notizie di feriti o persone coinvolte. Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato e personale sanitario del Servizio 118. (ITALPRESS).