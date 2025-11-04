Carlentini, Salvatore Calanni nuovo presidente dei Devoti di Santa Lucia

CARLENTINI – Il dottore in scienze chimiche Salvatore Calanni è il nuovo presidente dei Devoti di Santa Lucia di Carlentini. Lo ha eletto il consiglio direttivo riunitosi dopo l’elezioni per il rinnovo delle cariche a conclusione del triennio alla presenza di don Salvatore Siena, parroco della chiesa Madre. Il nuovo presidente subentra a Salvatore Fazio che ha guidato l’associazione per un triennio. Il consiglio direttivo ha eletto vicepresidente Paolo Vacanti, segretaria Lucia Mangiameli, responsabile anche dei piccoli devoti di Santa Lucia, consiglieri Salvatore Mangiameli, Giordano Flamingo, Sebastiano Catalano, Salvatore Di Salvo.

Il consiglio ha anche approvato alcune deleghe: Sebastiano Catalano delega rapporti con i Devoti di Omaha, Giordano Flamingo rapporti con le associazioni. La nomina di Salvatore Calanni rappresenta una continuità con il passato, ma anche un’apertura i giovani e verso nuove idee e progetti per la diffusione della devozione di Santa Lucia. “Sono onorato di assumere questo ruolo e porterò avanti con impegno e passione – ha detto il presidente Salvatore Calanni – ciò che è stato costruito con tanta dedizione negli oltre venticinque anni. Ci impegneremo alla condivisione dell’amore per la nostra patrona Santa Lucia”. L’Associazione Devoti di Santa Lucia invita tutti i cittadini, i devoti e i visitatori a partecipare attivamente, non solo durante i giorni della festa, ma anche durante l’anno.