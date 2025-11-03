Caltanissetta. Prefetto e Vicario del Questore hanno reso omaggio ai caduti della Polizia deponendo corona d’alloro in Questura

CALTANISSETTA. Il 2 novembre a Caltanissetta è coinciso anche con l’omaggio e la commemorazione di tutti i caduti della Polizia di Stato.
Il Prefetto di Caltanissetta, la dott.ssa Licia Donatella Messina, ed il Vicario del Questore, il dott. Michele Emma, hanno reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato deponendo una corona d’alloro dinanzi la stele commemorativa sita in Questura.
Un momento semplice ma carico di profondo significati con il quale è stato ricordato il sacrificio dei tanti caduti della Polizia di Stato.