Salute

Caltanissetta. Per il 4 novembre uniformi della Polizia di Stato esposte in negozio di abbigliamento

Redazione 1

Caltanissetta. Per il 4 novembre uniformi della Polizia di Stato esposte in negozio di abbigliamento

Sab, 01/11/2025 - 10:38

Condividi su:

CALTANISSETTA. Anche quest’anno, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che sarà celebrata il 4 novembre, i commercianti nisseni si sono proposti di ospitare nelle vetrine dei loro negozi le uniformi delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato.

Quest’anno sono state esposte le uniformi operative utilizzate per i servizi di ordine pubblico: a sinistra quella utilizzata negli anni ’90, a destra quella attuale.

Come di consueto la Polizia di Stato è ospite del negozio di abbigliamento di Corso Vittorio Emanuele “Michele Gruttadauria”, al quale va il ringraziamento della stessa Polizia.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta