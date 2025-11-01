Caltanissetta. Per il 4 novembre uniformi della Polizia di Stato esposte in negozio di abbigliamento

CALTANISSETTA. Anche quest’anno, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che sarà celebrata il 4 novembre, i commercianti nisseni si sono proposti di ospitare nelle vetrine dei loro negozi le uniformi delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato.

Quest’anno sono state esposte le uniformi operative utilizzate per i servizi di ordine pubblico: a sinistra quella utilizzata negli anni ’90, a destra quella attuale.

Come di consueto la Polizia di Stato è ospite del negozio di abbigliamento di Corso Vittorio Emanuele “Michele Gruttadauria”, al quale va il ringraziamento della stessa Polizia.