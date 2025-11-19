Caltanissetta. Nuove assunzioni al Comune, l’assessore Falcone: “Prosegue il potenziamento delle risorse umane”

La nuova assunta è la dottoressa Monia Cristaldi.

Si è svolta nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, la firma del contratto per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, della dottoressa Monia Cristaldi che entrerà, così come previsto dal Piano assunzionale 2025, in servizio al Comune di Caltanissetta con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

La neo assunta è stata nominata a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito approvata con determinazione n. 1354 del 31/07/2023.

Un augurio di buon lavoro e un benvenuto nella nostra città è arrivato anche dal sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro: “La firma di un contratto di lavoro rappresenta un’importante tappa della vita èd è per me un piacere poter essere presente a questo momento e, contestualmente, in qualità di primo cittadino poter accogliere un nuovo dipendente comunale”.

“Siamo orgogliosi di poter affermare che continua a crescere il numero delle risorse umane presenti, a tempo pieno e indeterminato, al Comune di Caltanissetta – ha dichiarato l’assessore Matilde Falcone -. Già dal nostro insediamento, avvenuto a luglio 2024, abbiamo riscontrato una grave carenza nell’organico interno e ci siamo subito attivati per potenziare gli uffici attingendo, ove possibile, a graduatorie interne già esistenti, come è avvenuto con l’assunzione della dottoressa Cristaldi, o a procedure di mobilità esterna. Il nostro impegno non è concluso e già sono state previste altre 5 nuove assunzioni con i fondi del PNRR e altre 2 con scorrimento della graduatoria ancora vigente al Comune di Caltanissetta. Il nostro impegno ha come obiettivo quello di consentire un incremento della quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini”.