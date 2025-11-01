Caltanissetta. Il 15 novembre a Palazzo Moncada presentazione di “Spazio Civico”, rete di movimenti e realtà civiche a livello provinciale

CALTANISSETTA. Sabato 15 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta, si terrà la presentazione ufficiale di “Spazio Civico”, una nuova rete provinciale che riunisce movimenti e realtà politiche consolidate dei territori di Caltanissetta, Gela, Mazzarino, San Cataldo, Delia, Sommatino e Santa Caterina.

“Spazio Civico” nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le diverse esperienze civiche del territorio, promuovendo un confronto aperto e costruttivo sulle sfide sociali, economiche e culturali della provincia di Caltanissetta e in generale delle aree interne. La rete si propone di costruire una piattaforma condivisa di idee e progetti, capace di incidere concretamente sullo sviluppo locale e sulla qualità della vita dei cittadini.

Tra i promotori e co-fondatori della rete vi è “Futura – costruiamo insieme la Città”, che invita l’intera cittadinanza di Caltanissetta a partecipare all’evento di presentazione. Durante l’incontro sarà presentata la squadra e saranno illustrati visione comune e gli obiettivi strategici del gruppo provinciale.

L’iniziativa rappresenta un momento di partecipazione e dialogo, aperto a tutti coloro che credono nella necessità di un nuovo protagonismo civico per il rilancio dei nostri territori.