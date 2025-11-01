Salute

Caltanissetta. Il 15 novembre a Palazzo Moncada presentazione di “Spazio Civico”, rete di movimenti e realtà civiche a livello provinciale

Redazione 1

Caltanissetta. Il 15 novembre a Palazzo Moncada presentazione di “Spazio Civico”, rete di movimenti e realtà civiche a livello provinciale

Sab, 01/11/2025 - 10:24

Condividi su:

CALTANISSETTA. Sabato 15 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta, si terrà la presentazione ufficiale di “Spazio Civico”, una nuova rete provinciale che riunisce movimenti e realtà politiche consolidate dei territori di Caltanissetta, Gela, Mazzarino, San Cataldo, Delia, Sommatino e Santa Caterina.

“Spazio Civico” nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le diverse esperienze civiche del territorio, promuovendo un confronto aperto e costruttivo sulle sfide sociali, economiche e culturali della provincia di Caltanissetta e in generale delle aree interne. La rete si propone di costruire una piattaforma condivisa di idee e progetti, capace di incidere concretamente sullo sviluppo locale e sulla qualità della vita dei cittadini.

Tra i promotori e co-fondatori della rete vi è “Futura – costruiamo insieme la Città”, che invita l’intera cittadinanza di Caltanissetta a partecipare all’evento di presentazione. Durante l’incontro sarà presentata la squadra e saranno illustrati visione comune e gli obiettivi strategici del gruppo provinciale.

L’iniziativa rappresenta un momento di partecipazione e dialogo, aperto a tutti coloro che credono nella necessità di un nuovo protagonismo civico per il rilancio dei nostri territori.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta