Caltanissetta. Defibrillatori in città, il consigliere Cancelleri presenta interrogazione: “Per una comunità più sicura e protetta”

CALTANISSETTA. Il consigliere comunale Vincenzo Cancelleri (Orgoglio Nisseno) interviene sul tema dei defibrillatori in città e attraverso una nota dichiara che “Oggi ho presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta per fare chiarezza sulla presenza dei defibrillatori (DAE) nel nostro Comune e sul loro stato di efficienza.”

I defibrillatori, si legge nella nota, sono strumenti fondamentali: in caso di emergenza possono salvare una vita in pochi minuti. Ma perché siano davvero utili devono essere funzionanti, accessibili e correttamente segnalati.

Il consigliere Cancelleri prosegue: “Con la mia interrogazione chiedo all’Amministrazione: quanti DAE sono installati e dove si trovano; se esiste un censimento aggiornato e pubblico; ⁠se in ogni postazione c’è presente il defibrillatore; quando è stata fatta l’ultima manutenzione; chi è responsabile dei controlli; se la rete dei defibrillatori verrà ampliata.

“La sicurezza dei cittadini – conclude Cancelleri – passa anche da questi interventi concreti.”