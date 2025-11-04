Caltanissetta celebra il 107° anniversario della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, deposta corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti

Questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di viale Regina Margherita, è stato celebrato anche a Caltanissetta il 107° anniversario della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, che ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918. Tale data pose fine ufficialmente alle ostilità in atto fra l’Italia e l’impero austro-ungarico durante la Prima Guerra Mondiale e consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, portando così a termine il processo di unificazione nazionale avviato con il Risorgimento.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, S.E. Lucia Donatella Messina, Prefetto di Caltanissetta, il Sindaco Walter Tesauro e il Colonnello Alessandro Mucci, Comandante Provinciale dei Carabinieri, hanno deposto una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.









“Un momento di profonda riflessione e riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita per l’unità e la libertà del nostro Paese – ha commentato il Sindaco Tesauro. Il 4 novembre ci invita a rinnovare ogni giorno l’impegno verso i valori della Repubblica e della nostra Costituzione, nel segno dell’unità nazionale e della gratitudine verso le nostre Forze Armate”.

Al termine della cerimonia commemorativa, il Prefetto di Caltanissetta e il Sindaco sono stati accompagnati dal Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello e da tutti i comandanti locali delle Forze dell’Ordine a visitare le vetrine che in questi giorni sono state messe a disposizione da diversi esercenti locali per l’esposizione di uniformi e altre attrezzature professionali, ripercorrendo brevemente la storia visiva dei corpi di pubblica sicurezza italiani.

