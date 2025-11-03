Bloccata una banda dedita alle rapine contro imprenditori, 5 arresti a Catania

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Catania con l’accusa di avere dato vita ad una banda dedita alle rapine a danno degli imprenditori. Il blitz è scattato all’alba: impegnati oltre settanta carabinieri del Comando provinciale, con il supporto di altri reparti. I cinque sono accusati di rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di armi. L’indagine è stata condotta dalla sezione di Polizia giudiziaria dell’Aliquota carabinieri e dal Nucleo investigativo dell’Arma, con il coordinamento della procura di Catania che ha chiesto e ottenuto dal gip l’emissione delle misure cautelare nei confronti degli indagati. I cinque sono finiti tutti in carcere. Le vittime principali della banda erano gli autotrasportatori attivi nel recupero e nel commercio di materiale in ferro. Due gli episodi sui quali è stata fatta luce: uno risalente all’8 maggio e l’altro al 20 giugno di quest’anno. Vittime due autotrasportatori originari delle province di Palermo ed Enna, attirati con l’inganno presso due ditte di CATANIA, poi aggrediti e rapinati.