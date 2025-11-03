Aggiudicati i lavori di messa in sicurezza del collegamento porto-Pecorini a Filicudi per 3 milioni. Schifani: «Una strada essenziale per l’isola»

Aggiudicato a Filicudi l’intervento di messa in sicurezza della strada che collega la borgata di Pecorini a mare con il porto dell’isola delle Eolie. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha definito le procedure per l’affidamento di un’opera attesa da anni. «Interveniamo in una delle nostre mete turistiche più rinomate – commenta Schifani – con l’obiettivo di assicurare collegamenti sicuri e per restituire la piena fruibilità di un intero versante. La salvaguardia della pubblica incolumità e la riqualificazione di territori a forte vocazione turistica sono per noi una priorità».

Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno ufficializzato l’aggiudicatario. Ad eseguire i lavori sarà il Consorzio Stabile Odos di Verona, in ragione di un ribasso del 31,7 per cento per un importo di poco superiore ai tre milioni di euro. Si chiude in questo modo una vicenda antica come quella della messa in sicurezza dell’unica strada che collega il centro abitato e il porto con la frazione di Pecorini a Mare, borgo di pescatori situato sul versante sud dell’isola.

Negli ultimi anni si sono registrati diversi casi di caduta massi su questo tracciato che, proprio per queste regioni, è stato chiuso al transito, causando il sostanziale isolamento della borgata, con gravi disagi per gli esercizi commerciali, i residenti e gli ospiti delle strutture ricettive.

L’opera prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e il livellamento della carreggiata, ma anche il ripristino delle strisce di margine e la collocazione della segnaletica stradale. In una seconda fase si procederà con la sistemazione dei versanti a monte della strada mediante la collocazione di reti paramassi e di una gabbionata per un effettivo consolidamento dei versanti e la messa in sicurezza dei costoni di roccia che sovrastano la strada provinciale.