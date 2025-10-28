Spruzza spray al peperoncino sul bus di linea, 15enne nei guai

Attimi di panico a Porzano di Leno, lungo la Strada Provinciale 7, dove un ragazzo di 15 anni ha spruzzato spray al peperoncino a bordo di un autobus di linea della società Arriva, provocando scompiglio tra i passeggeri, per lo più studenti. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14.30.

L’autista del pullman, accortosi di quanto stava accadendo, ha fermato immediatamente il mezzo e fatto scendere in sicurezza le circa settanta persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Leno e di Bagnolo Mella per gestire la viabilità e chiarire la dinamica dei fatti. Alcuni passeggeri hanno riportato lievi irritazioni agli occhi e alla gola, ma nessuno è stato ricoverato.

Ambulanza e auto medica sono intervenute per fornire assistenza sul posto. Il giovane responsabile, identificato e affidato ai genitori, ha ammesso di aver usato una bomboletta trovata a terra sull’autobus, poi gettata via. Lo spray non è stato ritrovato. La posizione del minore è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria: potrebbe dover rispondere di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. (ANSA).