Sommatino. Lettera aperta al sindaco: “Dal 7 aprile nessun aggiornamento su manutenzione degli ascensori in Municipio”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Flavio Di Tavi al sindaco Salvatore Letizia in merito alla vicenda legata al funzionamento degli ascensori che sono presenti nel palazzo municipale.
“Il 7 aprile viene pubblicata determina n 14 visibile sul sito del comune di Sommatino, dove viene previsto un importo sommario di € 10.000,00 per la manutenzione degli ascensori dei palazzi municipali non funzionanti da tre anni. Nonostante questa delibera viene pubblicata 6 mesi fa, con la codesta somma elargita di € 10.000,00, ancora oggi nessun aggiornamento sullo stato di manutenzione degli ascensori dei palazzi municipali.
Sindaco le chiedo ancora quanto tempo debba passare prima che vengano effettuati i lavori di manutenzione degli ascensori??? Le ricordo che è un nostro diritto avere accesso al palazzo municipale lo sancisce il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503. “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”
Flavio Di Tavi