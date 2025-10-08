Smantellata piazza di spaccio nel Siracusano, 13 misure cautelari

Smantellata una piazza di spaccio ad Avola, nel Siracusano. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del locale commissariato hanno eseguito 13 misure cautelari. Per sette indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, quattro sono stati posti ai domiciliari, mentre per altri due è scattato l’obbligo di firma e di dimora. Sono accusati, a vario titolo, di violazioni della normativa sugli stupefacenti, estorsione, detenzione illecita di armi da sparo. Un’altra persona è indagata, per gli stessi reati, in stato di libertà. Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa e scattate nel 2024 con l’arresto di uno degli attuali destinatari delle misure, hanno fatto luce sul gruppo criminale in grado di rifornire di sostanze stupefacenti le piazze di spaccio di Avola.