Serie D. Trasferta insidiosa per la Sancataldese: al “D’Ippolito” contro il Sambiase l’obiettivo è uscire imbattuta

E’ una trasferta alquanto insidiosa, quella che attende la Sancataldese allo stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme. Qui la squadra del presidente Lacagnina domenica affronta fuori casa il Sambiase (ore 14,30). Sono 5 i punti in classifica che dividono i calabri (a quota 13) dai verdeamaranto (fermi a quota 8). Tuttavia, per la Sancataldese, reduce dalle sconfitte di fila contro Enna e Reggina, fare risultato ed evitare la terza sconfitta di fila appare importante.

I verdeamaranto hanno perso entrambe le volte 1-0 nelle ultime due gare, ed hanno certamente bisogno di invertire la rotta. Di tutto questo è ben consapevole un tecnico preparato ed esperto della categoria come Orazio Pidatella che, in settimana, ha lavorato sulla componente psicologica di un gruppo che, fin qui, s’è espresso in maniera discontinua rispetto alle sue potenzialità.

Ecco perchè il match con il Sambiase assume un valore e un significato notevoli: la squadra ha bisogno di tornare ad aggiungere punti ad una classifica che, in caso di nuova sconfitta, rischierebbe di farla precipitare in zona play out. Insomma, una trasferta da affrontare con la dovuta attenzione dovuta all’avversario, ma anche alla classifica attuale.

La tifoseria verdeamaranto potrà seguire la propria squadra in trasferta e potrà acquistare il biglietto d’ingresso online al costo di 10 euro + diritto di prevendita. Il biglietto ridotto, per under 14-17 anni e Over 65, invece costerà 8 euro + diritti di prevendita. il link nel quale i biglietti sono acquistabili è: https://www.etes.it/…/asd%20sambiase%202023%20… .

E’ possibile anche acquistare la diretta Streaming dell’evento al costo di 10 euro al link: https://www.sambiasewebtv.it . (Foto Vincenzo Bonelli -Sancataldese Calcio Official)