Serie D. La Sancataldese a caccia di punti salvezza al “Valentino Mazzola” contro la delusa Reggina

Match di grande richiamo, quello in programma domenica al “Valentino Mazzola” tra la Sancataldese e la Reggina (ore 15) e valido per la nona giornata del girone di andata del girone I del campionato di serie D. Un confronto che vedrà di fronte i verdeamaranto contro colei che, al momento, è la grande delusa di questo campionato.

Una Sancataldese che, a sua volta, dopo aver perso 1-0 ad Enna in campionato, è anche uscita sconfitta 2-3 nel confronto interno di Coppa Italia di serie D contro il Castrumfavara. Inutile sottolineare l’importanza in termini di classifica che ha il confronto del Valentino Mazzola per Calabrese e compagni.

Il tecnico Orazio Pidatella, consapevole della delicatezza dell’impegno odierno, ha lavorato a dovere sulla componente psicologica con l’obiettivo di innescare nel gruppo squadra una reazione adeguata dopo le due sconfitte rimediate nei due ultimi match disputati. Ci sarà comunque da fare i conti con una Reggina che, se pur delusa, è sempre una compagine estremamente pericolosa.

Arbitrerà Sancataldese – Reggina Francesco Pio Sarcina della sezione Aia di Barletta, con guardalinee Alex Mastroianni di Mantova e Michele Troina di Genova. (Foto Vincenzo Bonelli)