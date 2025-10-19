Serie D. La Nissa piega il Savoia e conquista la testa della classifica. La decide un gol di De Felice

La Nissa batte il Savoia 1-0 e conquista la testa della classifica se pur condividendola con altre tre squadre come Vibonese, Igea Virtus e Sambiase. Una grandissima impresa, quella della squadra di Raffaele Di Napoli contro un Savoia che s’è battuto con generosità al cospetto della compagine biancoscudata.

Nel primo tempo, come ad inizio ripresa, gara “ingessata” sul piano tattico, tra due squadre ben disposte in campo che hanno concesso poco ai rispettivi reparti offensivi. Il Savoia ha giocato un bel primo tempo contro una Nissa che in avanti ha replicato con Rotulo e Diaz.

I padroni di casa hanno segnato il gol decisivo con De Felice nel secondo tempo riuscendo ad abbattere il solido muro difensivo campano. Un gol, quello di De Felice, un bel destro, che ha acceso la gara, con il Savoia che ha tentato in qualche occasione di rimetterla in parità.

Nel finale con Umbaca i campani avevano trovato il pari, ma la rete è stata annullata dall’arbitro per fuorigioco dello stesso attaccante campano. Gara intensa, sempre viva, con due squadre che hanno fatto bene la fase difensiva. La differenza l’ha fatta il gran gol di De Felice in una Nissa che è riuscita poi a portare a casa i tre punti con una prestazione difensiva maiuscola.

Alla fine vittoria preziosa, importante, sofferta ma meritata da parte di una Nissa che ha anche ricevuto i complimenti del Savoia che ha riconosciuto come i biancoscudati, fin qui, siano stati gli avversari più forti tra quelli affrontati dalla compagine campana che, comunque, ha pure disputato un match degno e sempre sul pezzo.