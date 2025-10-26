Serie D. La Nissa perde 3-2 il big match con l’Igea Virtus: non bastano le reti di Terranova e Diaz

La Nissa esce battuta 3-2 dalla sfida al vertice con l’Igea Virtus in una partita nella quale è successo di tutto. Vantaggio immediato degli ospiti nisseni con Terranova abile a girare in rete da pochi passi un cross al bacio di Tumminelli. La partita sembrava pendere dalla parte della Nissa anche se i padroni di casa hanno reagito bene allo svantaggio facendo sentire con Cicirello e Samake la propria presenza in area biancoscudata.

La difesa della Nissa, tuttavia, ha fatto buona guardia. Tutto è filato liscio fino al momento della concessione del rigore da parte dell’arbitro ai padroni di casa. Il braccio di Bruno era chiaramente attaccato al corpo, ma l’arbitro non ha voluto saperne concedendo il rigore che Samake ha trasformato battendo Castelnuovo.

La gara, molto equilibrata, ha fatto registrare un nuovo sussulto sul finire della prima frazione di gioco con la spettacolare rete dai trenta metri di Calafiore che ha portato in vantaggio i padroni di casa dell’Igea Virtus. Nel secondo tempo padroni di casa che hanno cercato di limitare al minimo la reazione di una Nissa che, con Silvestri ha colpito l’esterno della rete. Poche le note di cronaca di una partita che s’è accesa nel finale.

Prima la leggerezza di Castelnuovo che, nel rimpallo a respingere una palla giunta nei suoi pressi ha trovato il piede di Samake che ha infilato la rete del 3-1, poi l’atterramento di De Felice e il rigore che Diaz ha trasformato per il definitivo 3-2. Tanti rimpianti per il risultato finale, un rigore, quello del pari, molto dubbio, una prodezza il gol del 2-1 e una leggerezza sulla rete del 3-1; la Nissa esce sconfitta dallo stadio “D’Alcontres – Barone”, ma sicuramente non doma; la squadra ha lottato sino alla fine contro un’Igea Virtus che ha dato il massimo conquistando la testa della classifica del girone I del campionato di Serie D.

La Nissa ora è quarta in classifica con 15 punti a pari merito con la Vibonese, ma questa squadra, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di avere tutto per poter riprendere la corsa al vertice, a partire da domenica prossima in casa contro il Messina.