Serie D. Alla Sancataldese due nuovi colpi di mercato: presi Giannone e Saito, entrambi classe 2004

Due colpi di mercato per la Sancataldese. Il primo è l’arrivo alla corte di Orazio Pidatella di un nisseno classe 2004, Enrico Giannone (nella foto). Nato come mediano/trequartista nel settore giovanile, con il passare degli anni nei campionati di serie D è stato impiegato come quinto di centrocampo ed esterno offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania dove ha disputato tutta la trafila della giovanile under 15 e under 17 nazionale come capitano. Titolare e vice capitano con la Primavera etnea.

Leonardo Saito

Approdato in Serie D nella stagione 2022/2023 con il Dertona ha collezionato 13 presenze. La consacrazione l’anno successivo sempre in D con il Licata dove ha collezionato 34 partite e 2 reti. Nella stagione 2024/2025 ancora a Licata collezionando presenze sia da centrocampista che da seconda punta. Ha iniziato questa stagione con il Sora (serie D), adesso arriva alla corte di mister Pidatella grazie all’intuito del DT Cosimo Vullo.

Altro acquisto verdeamaranto, anche lui classe 2004, è l’attaccante Leonardo Saito, nativo di Palma di Montechiaro. Talento cristallino con un ottimo fiuto del gol, in passato ha indossato la maglia del Licata facendo vedere le sue spiccate qualità. In serie D all’attivo 20 reti nelle ultime due stagioni. Elemento duttile tatticamente potrà servire certamente alla causa verdeamaranto.