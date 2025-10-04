Serie A, oggi Inter-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A e affronta la Cremonese. Oggi, sabato 4 ottobre, i nerazzurri ospitano la squadra di Davide Nicola a San Siro nella sesta giornata. La squadra di Chivu è reduce dai successi in campionato contro Sassuolo e Cagliari e da quelli in Champions contro Ajax e Slavia Praga. I grigiorossi arrivano invece dal pari contro il Como dell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Inter-Cremonese in tv e streaming

. Ecco le probabili formazioni di Inter-Cremonese, in campo alle 18:

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Cremonese (3-5-2) Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Sanabria, Vazquez. All. Nicola. Inter-Cremonese sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)