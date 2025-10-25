Seconda Categoria. Prove di alta classifica per l’Atletico Nissa fuori casa con la Sanconitana

nel campionato di Seconda Categoria, il girone F propone per domenica due sfide interessanti alle due nissene iscritte in questo torneo. Domenica 26 ottobre, in mattinata alle ore 11, il Terranova Gela proverà a conquistare la sua prima vittoria o comunque il suo primo punto in questo campionato. Avversario di turno il Gagliano, squadra ennese che ha già fermato sul 2-2 l’Atletico Nissa. Per il Terranova un match importante per vedere di uscire fuori dallo zero in classifica nel quale, al momento, si attesta la squadra gelese. Arbitrerà Terranova Gela – Gagliano Agostino Milioto di Agrigento.
A proposito di Atletico Nissa, la squadra del presidente Salvatore Messina sarà di scena a San Cono contro la Sanconitana in una trasferta alquanto ostica nella quale Princiotta e compagni puntano a conquistare un risultato utile per la classifica che, al momento, vede l’Atletico Nissa occupare il terzo posto in classifica con 8 punti, contro i 12 della capolista Lagoreal.
Dunque, confronto estremamente importante per la compagine nissena che, evidentemente, ci tiene a far bene e a dare il massimo con il suo gruppo allenato dal tecnico Giacomo Serafini. Arbitrerà Sanconitana – Atletico Nissa Giuseppe Bonaccorso di Catania.