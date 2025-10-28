San Cataldo. La Casa di Cura “Regina Pacis” seleziona un Medico di Guardia: istanze da presentare entro il 31 ottobre

SAN CATALDO. La casa di Cura Regina Pacis è alla ricerca di giovani Medici interessati a intraprendere un percorso retribuito all’interno della Casa di Cura sancataldese. La collaborazione è di tipo LIBERO PROFESSIONALE. Il candidato selezionato, con la supervisione del Responsabile del Servizio, collabora con le altre figure professionali del reparto nello svolgimento dell’attività clinica ed ambulatoriale.

I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda:

· Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera (riconosciuto in Italia).

Titoli preferenziali:

Il candidato ideale ha buona conoscenza della lingua inglese o francese, propensione all’attività scientifica e di ricerca, familiarità con i principali applicativi informatici. Forte motivazione, flessibilità, capacità di gestione dello stress, orientamento al problem solving, buone capacità relazionali, di comunicazione e di teamwork completano il profilo. La sede di lavoro è San Cataldo (CL).

Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai candidati via e-mail. La Casa di Cura “Regina Pacis” si riserva ogni e più ampia valutazione in merito all’idoneità delle candidature e si riserva inoltre di chiedere in qualsiasi momento ai candidati di documentare, pena l’esclusione dalla selezione, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.

I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77) sono pregati di inviare la seguente documentazione: il CV on line all’indirizzo mail urp@casadicurareginapacis.com. Le domande di partecipazione alla presente selezione devono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

La Casa di Cura “Regina Pacis” si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in qualsivoglia fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali che ne hanno giustificato l’attivazione ovvero per il sopravvenire di esigenze tecniche, organizzative o di natura finanziaria che non la rendano più conforme agli interessi aziendali.