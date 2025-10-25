San Cataldo. Il Comune ha aderito alla campagna nazionale “1su 30 e non lo sai” sulla fibrosi cistica promossa dal Rotary Club

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo aderisce con orgoglio alla campagna nazionale “1 su trenta e non lo sai”, su iniziativa del Rotary Club San Cataldo.

Il Palazzo di Città, nell’occasione, si è illuminato di verde per sostenere la Fondazione Fibrosi Cistica e la ricerca, iniziativa promossa in Sicilia dal Distretto 2110 Rotary Sicilia e Malta.

“L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Comparato – è “accendere la Sicilia” per accendere la consapevolezza su una malattia genetica grave ma ancora poco conosciuta: la fibrosi cistica. Una persona su 30, senza saperlo, è portatore sano di una mutazione del gene CFTR. Una coppia di portatori sani ha 1 possibilità su 4 di avere un figlio affetto da fibrosi cistica”.

Pertanto, fare il test genetico prima del concepimento consente di conoscere il proprio rischio genetico e affrontare una gravidanza consapevole. E’ possibile scoprire di più su:www.testfibrosicistica.it