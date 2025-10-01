San Cataldo. Avviso pubblico del Distretto Socio Sanitario per la selezione di 5 operatori socio sanitari

SAN CATALDO. Il Distretto Socio Sanitario con capofila il Comune di San Cataldo, ha messo a punto un avviso pubblico per la selezione di 5 Operatori Socio Sanitari (OSS) da impiegare nell’attività di assistenza igienico-sanitaria rivolta a studenti con disabilità gravissima frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado nei Comuni di: San Cataldo, Milena e Serradifalco.

Le prestazioni richieste sono: Supporto nell’alimentazione in situazioni specifiche, Prestazioni di cura alla persona non rientranti tra le competenze del personale ATA. La scadenza per la presentazione delle domande è per il 15 ottobre 2025, ore 12. L’Istanza va inviata Via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it, Consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Comune di San Cataldo. L’incarico di collaborazione sarà regolato con apposito disciplinare per prestazione d’opera e prima della sottoscrizione del disciplinare, il soggetto selezionato dovrà essere in possesso di Partita IVA. Il bando completo, requisiti e modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di San Cataldo: http://comune.san-cataldo.cl.it/…/avviso-pubblico-per…/. Per informazioni: Telefono: 0934 511269, Orari: Lunedì, Mercoledì e Giovedì – dalle 9:30 alle 12:30.