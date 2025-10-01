San Cataldo. Avviato il servizio di mensa nelle scuole cittadine

SAN CATALDO.E’ stato avviato ufficialmente il servizio mensa comunale nelle scuole sancataldesi. Lo hanno reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale alle Politiche sociali Salvatore Citrano.

Il primo cittadino ha inteso sottolineare: “Grazie alla preziosa collaborazione di tutti, siamo riusciti ad avviare il servizio in modo regolare, garantendone l’attivazione fin dal primo giorno di ottobre. Un sentito ringraziamento va a tutti i genitori per il supporto, la disponibilità e la fiducia dimostrati in questa fase iniziale”.

L’amministrazione comunale ha concluso ribadendo che si continua a lavorare insieme per offrire agli studenti un ambiente scolastico sempre più accogliente e funzionale.