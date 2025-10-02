realme Game of Thrones Limited Edition: potenza e design epico

(Adnkronos) – realme è pronta a presentare il suo nuovo dispositivo, il realme Game of Thrones Limited Edition, un prodotto che si ispira al tema "Own Your Real Power" e promette di combinare potenza e un design straordinario. Il lancio esclusivo avverrà l'8 ottobre 2025 in Irlanda del Nord, Regno Unito. Questo lancio segna una collaborazione significativa con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, portando ai fan uno smartphone direttamente ispirato alla celebre serie televisiva Game of Thrones. realme fonde la sua innovazione all'avanguardia con lo spirito iconico della serie, caratterizzato da forza, personalità e storie epiche, con l'obiettivo di coinvolgere i giovani a livello globale. Il dispositivo ridefinisce il concetto di smartphone, combinando un design evocativo e le leggende della serie con prestazioni da flagship, mirando a ispirare i giovani a "prendere in mano il proprio destino e liberare il proprio potenziale".

L'evento di lancio si terrà presso il Game of Thrones Studio Tour ufficiale, nelle originali location delle riprese presso i Linen Mills Studios di Banbridge, in Irlanda del Nord. Questa esperienza immersiva, arricchita da ambientazioni, costumi, oggetti di scena e racconti dietro le quinte, offrirà uno sfondo unico e coinvolgente per la presentazione del nuovo smartphone.

Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme, ha commentato la partnership: "Questa collaborazione dimostra l'impegno di realme nell'innovazione con un approccio divertente e orientato ai giovani. Unendo leggende iconiche a un design coinvolgente, vogliamo ispirare le nuove generazioni a esprimere sé stesse con coraggio e lasciare il proprio segno nel mondo. L'edizione limitata Game of Thrones non è solo un prodotto, ma un simbolo di creatività e audacia." Questo lancio rappresenta l'ultima novità nella ricca line-up di realme e rafforza la sua strategia di branding e la sua "value proposition": realme sa come coinvolgere. La collaborazione trae ispirazione dai personaggi e dai temi leggendari di Game of Thrones, trasmettendo emozioni attraverso uno storytelling visivo e un'esperienza utente creativa. Dall'indipendenza coraggiosa di Arya Stark alla leadership silenziosa di Jon Snow, il dispositivo incarna perfettamente lo "spirito di ribellione, rinnovamento e resilienza" della serie. Il design del realme Game of Thrones Limited Edition celebra la maestosità e la potenza di Westeros, richiamando il significato del motto "Il fuoco non può uccidere un drago". La combinazione di nero e oro evoca un'eleganza medievale, mentre i dettagli con incisioni laser a forma di drago simboleggiano forza e tradizione. Il fulcro del design è un innovativo effetto cromatico termosensibile: un materiale che cambia colore dal nero al rosso quando viene riscaldato, evocando la rinascita di Daenerys Targaryen dalle fiamme. Questa soluzione tattile va oltre la semplice estetica, rappresentando l'idea di una forza pronta a manifestarsi. La collaborazione va ben oltre il semplice utilizzo del marchio, integrando elementi narrativi immersivi che permettono agli utenti di scegliere a quale casata appartenere. Temi personalizzati dell'interfaccia, ispirati a Casa Stark e Casa Targaryen, conferiscono un tocco cinematografico all'esperienza d'uso, trasformando ogni gesto quotidiano in un momento fantastico. La confezione include una microriproduzione di Westeros, un supporto per lo smartphone ispirato al Trono di Spade e carte collezionabili con gli emblemi delle casate, ogni dettaglio è studiato per creare un legame emotivo profondo tra l'utente e il mondo di Game of Thrones. Questa partnership mira a un impatto culturale significativo, distinguendo realme come un brand di smartphone particolarmente creativo e divertente grazie all'associazione con "uno dei franchise di intrattenimento più riconosciuti a livello mondiale". Il messaggio della campagna, "Own Your Real Power", si rivolge direttamente ai giovani che "vivono in un mondo complesso, invitandoli a esprimere la propria unicità, rompere gli schemi e tracciare un percorso personale". La collaborazione riflette la più ampia strategia di realme, che negli ultimi anni ha costantemente superato i confini in materia di scelta di materiali, design e marketing rivolto ai giovani. Guardando al futuro, realme prevede di ampliare il suo portfolio di crossover con altre collaborazioni globali che uniscono tecnologia e narrazione creativa. L'obiettivo è creare prodotti immersivi che vadano oltre la funzionalità, offrendo agli utenti un senso di identità, appartenenza e impatto.

