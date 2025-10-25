Promozione. Sommatinese e Serradifalco d’assalto contro Frigintini e Atletico Megara; trasferta ostica per la Vigor Gela con l’Akragas

Nel girone D del campionato di Promozione, le tre nissene impegnate in questo girone si ritrovano a sostenere, nella quinta di campionato, tre sfide diverse per importanza e significato, ma con il comun denominatore legato all’esigenza di far punti per risalire in classifica.

La Sommatinese di Mauro Miccichè affronta fuori casa la Frigintini, ultima in classifica. Inutile dire che, dopo la sconfitta casalinga con l’Akragas, la squadra granata è attesa ad un pronto riscatto contro l’ultima in classifica che, fino a questo momento, non ha ancora conquistato un solo punto.

Il tecnico sommatinese dovrebbe ancora affidarsi al tandem offensivo Bamba- Vaccaro per perforare il bunker dei padroni di casa in un match che presenta grande valore e grandissima aspettativa per entrambe le squadre. Di certo, per la Sommatinese è un’occasione per allungare in classifica. Arbitrerà Lorenzo Schiavone di Siracusa, con guardalinee Giuseppe Malpasso di Siracusa e Giuseppe Di Blasi di Ragusa

L’unica nissena a giocare in casa sarà il Serradifalco (nella foto) che affronta allo stadio “Antonio Alaimo” l’Atletico Megara 1908. I siracusani puntano ad uscire indenni da una trasferta impegnativa come quella contro i falchetti. Di contro, tuttavia, va detto che proprio il Serradifalco è chiamato a togliere lo zero, in fatto di vittorie e punti conquistati in casa, che ancora c’è in entrambe le caselle della sua classifica.

Dunque, match da tenere sott’occhio in quanto i falchetti proveranno a riscattare le sconfitte interne rimediate con Santa Croce e Qal’At, e a conquistare i primi punti in casa di questo campionato che la vede al momento ferma a quota 4 in classifica. Arbitrerà Serradifalco – Atletico Megara 1908 Eduard Constantin Nalbantu di Siracusa, con guardalinee Alassane Pirrone Barry di Catania e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta

Infine, trasferta impegnativa per la Vigor Gela che affronta fuori casa la corazzata Akragas in un confronto di grande richiamo. I gelesi proveranno a dire la loro in un confronto nel quale, tuttavia, sono gli agrigentini a partire con i favori del pronostico in una sfida che si annuncia intensa e ostica. Arbitrerà Akragas – Vigor Gela Vincenzo Braschi di Trapani con guardalinee Mattia Niccolo’ Aiello e Santi Emanuel Ranno di Catania