Prima Categoria. Real Gela e Accademia Mazzarinese tentano di conquistare punti contro le prime due della classe

Nel girone F del campionato di Prima Categoria, le tre nissene sono destinate a fare da arbitre alle sfide che le vedranno impegnate contro le compagini di alta classifica del torneo.
In particolare, il Real Gela, dopo aver vinto nel turno precedente, se la dovrà vedere contro la Barrese (ore 15) in un match che si annuncia parecchio impegnativo per Deoma e compagni, dal momento che la compagine barrese, seconda in classifica con 9 punti, è tra le favorite per la vittoria finale. Arbitra Barrese – Real Gela Onofrio Zambuto di Agrigento.
Nella seconda sfida l’Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno cercherà di conquistare punti fuori casa contro una corazzata come il Casmenarum Comiso (ore 15). Arbitro dell’incontro sarà Simone La Spina di Catania.
Infine, impegno casalingo per la Polisportiva Riesi di Davide Schittino. I riesini affrontano tra le mura amiche quel Città di Santa Croce che è ultimo in classifica con 1 solo punto conquistato. La squadra di Salvatore Sammartino vuol vincere per dimostrare non solo il suo valore, ma anche la propria personalità sempre decisa e mai remissiva. Arbitrerà Polisportiva Riesi – Città di Santa Croce Giorgio Biagio Ciaccio di Palermo.