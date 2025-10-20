Podismo. Alla 10 km di Mondello exploit di Soraya Cipollina (Corri Serradifalco) che si classifica al 1° posto

10 km di Mondello, manifestazione inserita all’interno della Palermo International Half Marathon 2025 ha fatto registrare un importante exploit per la Corri Serradifalco grazie alla giovanissima Soraya Cipollina che ha rappresentato i colori della Corri Serradifalco nella prestigiosa corsa palermitana, giunta alla 12º edizione.

La podista serradifalchese, figlia d’arte, è arrivata prima di categoria al traguardo consegnando l’ennesima soddisfazione alla Corri Serradifalco del presidente Michelangelo Cordaro. Per Soraya Cipollina la conferma di un percorso di crescita che ne sta facendo una delle atlete più interessanti del panorama regionale e nazionale.