Pesistica. Buone prestazioni per i talenti nisseni Claudio Scarantino ed Ettore Pilato ai Campionati Europei di Durazzo in Albania

CALTANISSETTA. Ai campionati europei Juniores e Under 23 di pesistica, in corso di svolgimento a Durazzo in Albania, buone prestazioni per i due atleti nisseni presenti all’evento internazionale. In particolare, Claudio Scarantino ha conquistato il sesto posto assoluto nella classifica generale della categoria 65 kg. Il talento nisseno ha sollevato 118 kg di strappo e 150 di slancio concludendo la sua prova con un totale di 268 kg.

Ettore Pilato

Ettore Pilato, impegnato nella categoria 60 kg, ha sollevato 110 kg di strappo, 130 kg di slancio per un totale di 240 kg. Per il giovanissimo pesista nisseno un importante settimo posto nella classifica generale. Il tutto nel contesto di campionati europei nei quali è stato presente anche il campione Mirco Scarantino in veste di tecnico federale.