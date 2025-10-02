Peaky Blinders tornano su Netflix con una nuova serie

(Adnkronos) – Tornano i Peaky Blinders su Netflix. La BBC ha ufficialmente comunicato il ritorno della famiglia Shelby con la produzione di due nuove stagioni televisive, che si focalizzeranno su una "nuova generazione di Shelby". La serie ha debuttato nel 2013 raccontando le gesta della famiglia negli anni '20 e '30. Il nuovo annuncio segue la conclusione delle riprese del film ispirato alla serie: The Immortal Man è ambientato negli anni '40 ed è interpretato da Cillian Murphy – il 're' della serie nel ruolo di Thomas Shelby – Rebecca Ferguson, Tim Roth e Stephen Graham. La nuova serie sarà ambientata a Birmingham nell'anno 1953, un periodo in cui la città stava voltando pagina e costruendo il proprio futuro attraverso l'impiego di cemento e acciaio, nel contesto post-Seconda Guerra Mondiale. Steven Knight, creatore e sceneggiatore della serie, ha espresso il suo entusiasmo dichiarando: "Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo nella storia di Peaky Blinders. Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del blitz di Birmingham. La nuova generazione di Shelby ha preso il comando e sarà un viaggio pazzesco". La serie, articolata in sei episodi, sarà trasmessa su BBC One nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale tramite la piattaforma Netflix. The smash-hit crime drama starred Cillian Murphy as protagonist Tommy Shelby while the late Helen McCrory portrayed Tommy's aunt Polly Gray. It originally aired from 2013 to 2022, moving from BBC Two to BBC One after series four. The upcoming Peaky Blinders film, The Immortal Man, stars Cillian, Rebecca Ferguson, Tim Roth and Stephen Graham. Creator Steven Knight previously teased what fans can expect from the latest outing. He said: "I’m thrilled to see the cameras rolling on this new chapter of the Peaky Blinders story, set during World War II. "The country is at war, and so, of course, are our Peaky Blinders."

