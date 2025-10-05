Napoli-Genoa 2-1, rimonta azzurra con Anguissa e Hojlund

(Adnkronos) –

Il Napoli si impone in rimonta 2-1 sul Genoa al Maradona e torna in vetta al campionato insieme alla Roma a 15 punti dopo la sesta giornata. Oggi 5 ottobre la squadra di Conte passa in svantaggio con un gran gol di tacco di Ekhator nel primo tempo e nella ripresa ribalta la sfida grazie alle reti al 57' di Anguissa e al 75' di Höjlund. La formazione di Vieira subisce invece la terza sconfitta consecutiva in campionato e resta ferma a 2 punti, in ultima posizione insieme al Pisa. Conte in avvio sceglie Hojlund al centro dell'attacco, con Neres e Politano ai suoi lati. Beukema e Juan Jesus in difesa, con Milinkovic-Savic in porta e De Bruyne inizialmente in panchina. Vieira invece opta per il giovanissimo Ekhator preferito a Colombo, con Malinovskyi e Vitinha a supporto. Il Napoli sfiora subito il vantaggio al 7' con il rinvio di Marcandalli che sbatte sul petto di Hojlund, Leali è fuori dai pali ma il pallone esce non di molto. Il Genoa risponde al 10' con Ekhator che calcia da fuori area ma il pallone termina lontano dalla porta. La squadra di Conte soffre le sortite offensive di Norton-Cuffy e al 33' subisce il gol. Proprio l'esterno rossoblu salta Olivera e mette al centro per Ekhator che da dentro l'area piccola insacca con un pregevole colpo di tacco per lo 0-1. Il Napoli prova a reagire, senza creare pericoli e perde Lobotka per infortunio. Nella ripresa la musica cambia, Conte inserisce De Bruyne e Spinazzola e al 57' arriva il pareggio: cross di Spinazzola, Vasquez in spaccata anticipa Hojlund, ma arriva Anguissa che di testa deposita il pallone in rete per l'1-1. Al 60' Anguissa serve Spinazzola ma Sabelli mura la conclusione indirizzata verso lo specchio del terzino azzurro. Ancora Napoli pericoloso al 65' con Leali che in tuffo neutralizza il tiro di Di Lorenzo. Al 72' Hojlund va in gol su assist di De Bruyne ma viene annullato per la posizione di fuorigioco del belga. Il Genoa prova a difendere il pari ma al 74' sul corner di De Bruyne, stacca Di Lorenzo che colpisce il legno. E' il prologo al gol che arriva un minuto dopo: al 75' Leali respinge il tiro da dentro l'area di Anguissa ma non può nulla sula ribattuta di Hojlund per il 2-1. Nel finale al 90' Lucca da poco entrato impegna Leali da posizione defilata, ma il portiere del Genoa fa buona guardia e limita il passivo: il Napoli riscatta la sconfitta di Milano e torna a correre.