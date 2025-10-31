Medico aggredito all’Ospedale dei Bambini Di Cristina a Palermo

Medico aggredito stamane all’Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo. Il cardiologo in servizio presso l’unita’ di Cardiologia pediatrica, durante l’attivita’ ambulatoriale, e’ stato spintonato dal padre di un piccolo paziente che pretendeva che il figlio fosse curato immediatamente, non rispettando turni e stato di gravita’ dei casi. Il sanitario ha riportato alcune contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La direzione strategica dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli “condanna fermamente ogni forma di violenza agli operatori sanitari” e richiama “al senso di responsabilita’ della cittadinanza e di collaborazione con il personale che, quotidianamente, con abnegazione, si dedica alla cura del prossimo, garantendo l’erogazione dei servizi di Salute con solerzia, etica e professionalita'”.