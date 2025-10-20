Salute

“Maratona per la Pace” promossa dalla Cisl davanti alle Prefetture di Caltanissetta, Enna e Agrigento

Redazione 1

Lun, 20/10/2025 - 23:01

CALTANISSETTA. Anche davanti alle Prefetture di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, martedì 21 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà una tappa della “Maratona per la Pace”, promossa dalla CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e organizzata a livello regionale e territoriale dalla Cisl Sicilia e dalle Unioni sindacali territoriali, con il contributo delle Federazioni, degli Enti e delle Associazioni.

Parteciperanno dirigenti sindacali e lavoratori, che illustreranno alla cittadinanza il Manifesto della Cisl sulla Pace e consegneranno un documento formale ai Prefetti delle tre città.

