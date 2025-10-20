“Maratona per la Pace” promossa dalla Cisl davanti alle Prefetture di Caltanissetta, Enna e Agrigento

CALTANISSETTA. Anche davanti alle Prefetture di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, martedì 21 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà una tappa della “Maratona per la Pace”, promossa dalla CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e organizzata a livello regionale e territoriale dalla Cisl Sicilia e dalle Unioni sindacali territoriali, con il contributo delle Federazioni, degli Enti e delle Associazioni.

Parteciperanno dirigenti sindacali e lavoratori, che illustreranno alla cittadinanza il Manifesto della Cisl sulla Pace e consegneranno un documento formale ai Prefetti delle tre città.