Mafia, arrestato in Germania esponente del clan Brunetto: era ricercato da febbraio

E’ stato arrestato in Germania, a Georgsmarienhutte, Filippo Scuderi, 32 anni, messinese, ritenuto esponente del clan Brunetto. La Polizia di Stato della Bassa Sassonia, su attivazione dei carabinieri della Compagnia di Taormina, ha eseguito un mandato di arresto europeo a carico dell’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Messina dopo una condanna definitiva, per associazione mafiosa, a otto anni di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Il provvedimento nasce dall’indagine ‘Fiori di pesco’, diretta dalla Dda di Messina, che ha documentato l’influenza del clan Brunetto di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) nella fascia della Valle dell’Alcantara del Messinese. Gli investigatori hanno documentato il coinvolgimento di esponenti del clan, organizzati in cellule autonome, in attività estorsive e altri reati contro il patrimonio sul territorio, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Il 32enne risultava irreperibile dallo scorso febbraio. Le indagini e attività di ricerca hanno permesso di localizzarlo in Germania e gli accertamenti della Polizia della Bassa Sassonia, sulla base delle indicazioni fornite dai militari dell’Arma, hanno consentito di rintracciarlo e di arrestarlo mentre era in strada. Sono in corso le procedure per la sua estradizione.