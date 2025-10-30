La Polizia Postale mette in guardia dalle truffe legate a falsi contratti telefonici

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le truffe legate a falsi contratti telefonici. I truffatori si spacciano per operatori di note compagnie, proponendo sconti o tariffe speciali. Lo ha reso noto la Polizia Postale che ha poi rimarcato come durante la chiamata cercano di ottenere un semplice “sì”, da registrare e usare come consenso a un contratto mai richiesto.

In altri casi fingono di essere il l’attuale gestore, per fare cambiare compagnia a loro insaputa. In questo caso bisogna non fornire mai dati personali o codici via telefono. Bisogna chiedere sempre di ricevere l’offerta per iscritto e verificare l’identità dell’operatore contattando direttamente la compagnia.

In caso di attivazione non richiesta, esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni e segnalare all’AGCOM o alle associazioni dei consumatori. Per informazioni e segnalazioni rivolgiti alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale www.commissariatodips.it .