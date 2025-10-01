Incidenti sul lavoro: uomo rimane folgorato, è in gravi condizioni

Un operaio è grave dopo essere rimasto folgorato dai cavi. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio a Cartoceto (Pesaro e Urbino). Come apprende LaPresse l’operaio che lavora per una ditta di Ravenna, impegnato su una piattaforma elevabile a circa 6 metri di altezza per lavori di ristrutturazione a un capannone, è rimasto folgorato entrando in contatto con cavi della media tensione.

L’uomo, cosciente ma in difficoltà sul cestello, è stato raggiunto dai Vigili del fuoco dopo il distacco della corrente effettuato dai tecnici Enel. Sul posto anche 118 e l’eliambulanza, i carabinieri e i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast di Pesaro e Urbino. L’uomo, una volta stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Sono in corso accertamenti sulla dinamica.