Imbrattato a Brancaccio uno dei murales nella piazza intitolata a don Pino Puglisi

Mar, 28/10/2025 - 19:41

Imbrattato nel quartiere di Brancaccio a Palermo uno dei murales nella piazza intitolata a don Pino Puglisi , il prete ucciso dalla mafia.

“Lo abbiamo trovato danneggiato con su scritte frasi dedicate, credo, a una persona scomparsa prematuramente – dice Maurizio Artale presidente del centro Padre Puglisi – Imbrattare un’opera d’arte è un reato e a maggior ragione quando ricorda un martire come il beato Puglisi”.

L’opera è stata realizzata dall’artista Igor Palminteri. Sono in corso indagini per risalire ai vandali.

