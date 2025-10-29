Il Questore Pinuccia Albertina Agnello a Canicattì al convegno per le celebrazioni del giudice Rosario Livatino

CALTANISSETTA. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello nel pomeriggio, presso il Centro Culturale San Domenico di Canicattì, ha partecipato in qualità di relatore, al convegno organizzato in occasione delle celebrazioni in onore del Giudice Rosario Livatino.

La dr.ssa Agnello, giovane Commissario della Polizia di Stato in servizio ad Agrigento, nei primi anni ’90, conobbe di persona il dr. Livatino apprezzandone l’altissima levatura morale e professionale di Giudice e uomo. Tra gli altri relatori, il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Catania Sebastiano Ardita.

Per i saluti istituzionali sono intervenuti il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e il Presidente dell’associazione “Amici del Giudice Livatino” Giuseppe Palilla. Ha moderato l’incontro il giornalista Enzo Gallo.