Il gelese Andrea Giuseppe Scicolone s’è allontanato da casa facendo perdere le tracce. La Prefettura: “Chi lo ha visto contatti il 112”

Redazione 1

Sab, 11/10/2025 - 00:14

Il Reparto territoriale dei Carabinieri di Gela ha fatto pervenire in Prefettura la segnalazione di allontanamento del Sig. Scicolone Andrea Giuseppe, nato a Gela il 21 agosto 1994 ed ivi residente in via Legnano n. 296, che dal pomeriggio di ieri, 9 ottobre, si è allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce.

Di seguito si riporta una breve descrizione:

  • altezza: 1,70 mt circa;
  • peso: 85 kg;
  • abbigliamento indossato all’atto dell’allontanamento: maglia a maniche lunghe di colore nero, pantalone di tuta di colore nero, un giubbotto di colore nero e scarpe da ginnastica nere con logo “Nike” di colore bianco.

Al fine di fornire preziosi contributi alle attività di ricerca si allega foto dell’interessato e si invitano tutti coloro che fossero in possesso di informazioni utili a contattare il 112 e dettagliarne gli elementi a conoscenza.

