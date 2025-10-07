Frane, in gara il consolidamento di contrada Canalello Rocchetta a Torrenova nel Messinese

È stata pubblicata dalla Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, la gara per la messa in sicurezza di contrada Canalello Rocchetta a Torrenova, in provincia di Messina. L’importo di gara è di poco inferiore a 1,3 milioni di euro e gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno fissato al prossimo 3 novembre la scadenza per la presentazione delle offerte.

Gli interventi serviranno per il consolidamento di un versante particolarmente instabile sotto il profilo geomorfologico che si estende per circa 30 mila metri quadrati. A partire dal 2001 sono stati numerosi i movimenti franosi che hanno messo a rischio l’area sulla quale si sviluppano un importante insediamento produttivo e la strada comunale, ma anche un tratto dell’A20 Palermo-Messina in località Canalello Rocchetta. Di notevole entità sono stati i danni causati dalle frane: le lesioni delle strade, il crollo dei muri di contenimento e le profonde crepe in una serie di infrastrutture ne sono ancora oggi una diretta testimonianza.

L’obiettivo è quello della stabilizzazione del sito, assieme al recupero funzionale di una porzione di territorio che per decenni è stata interdetta alla pubblica fruizione. Verrà bonificata e riqualificata l’area su cui si stagliano i capannoni semidistrutti e si procederà, inoltre, al ripristino della strada per garantire collegamenti rapidi e sicuri. Le soluzioni progettuali prevedono la realizzazione di due grandi palificate, della lunghezza di cento metri, da posizionare a valle e a monte del tragitto. Verrà, inoltre, risistemato il tratto di piano viario danneggiato che sarà anche dotato di guardrail. Si costruiranno, infine, delle opere di regimazione idraulica per assicurare il regolare deflusso delle acque piovane.